Актобе очень большой и красивый город. В актобе есть много достопримечательносте??. Это мечети, церкви, торговые дома, развлекательные центры, также имеются спортивные комплексы, бассейны, теннисный центр. В актюбинске прожива...
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Актобе очень большой и красивый город. В актобе есть много достопримечательносте??. Это мечети, церкви, торговые дома, развлекательные центры, также имеются спортивные комплексы, бассейны, теннисный центр. В актюбинске проживает 233 599 человек. актобе является одним из культурным и индустриальным городов казахстана. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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Aktobe is very big and beautiful city. In Aktobe there are many attractions. It's mosques, churches, shopping centers, entertainment centers, there are also sports complexes, swimming pools, tennis center. In Aktobe home to 233, 599. Aktobe is one of the cultural and industrial cities in Kazakhstan.
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