Актобе очень большой и красивый город. В актобе есть много достопримечательносте??. Это мечети, церкви, торговые дома, развлекательные центры, также имеются спортивные комплексы, бассейны, теннисный центр. В актюбинске прожива...

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Актобе очень большой и красивый город. В актобе есть много достопримечательносте??. Это мечети, церкви, торговые дома, развлекательные центры, также имеются спортивные комплексы, бассейны, теннисный центр. В актюбинске проживает 233 599 человек. актобе является одним из культурным и индустриальным городов казахстана. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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