Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 6 : 5. Общая прибыль предприятия за год составила 55 млн.руб. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?

Математика

Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 6 : 5. Общая прибыль предприятия за год составила 55 млн.руб. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?

Автор: Гость