Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 6 : 5. Общая прибыль предприятия за год составила 55 млн.руб. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?
Математика
Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 6 : 5. Общая прибыль предприятия за год составила 55 млн.руб. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+5=11(частей)-всего. 2)55:11=5(млн.руб)-приходится на одну часть. 3)6*5=30(млн.руб)-пойдет государству. 4)5*5=25(млн.руб)-прибыли должна пойти на выплату частным акционерам
Гость:
1) 6 + 5 = 11 - всего частей 2) 55 : 11 = 5 3) 5 * 5 = 25 - сумма, которая должна пойти на выплату частным акционерам. Ответ: 25.
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