Акумулятор із внутрішнім опором 0,08 Ом при навантаженні 4 А віддає в зовнішнє коло потужність 8 Вт. Яку потужність віддасть він у зовнішнє коло при навантаженні 6 А.
Акумулятор із внутрішнім опором 0,08 Ом при навантаженні 4 А віддає в зовнішнє коло потужність 8 Вт. Яку потужність віддасть він у зовнішнє коло при навантаженні 6 А.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мощность в 1 случае P1=U1*I1=(E-I1*r)*I1, то есть 4*E-16*0.08=8 и E=(8+16.008)/4=2.32 В, где E - значение эдс, I1 - сила тока, r- внутреннее сопротивление источника. Теперь мощность во 2 случае P2=(E-I2*r)*I2=(2.32-6*0.08)*6=11.04 Вт.