Al-Al2O3-Al2(SO4)3-AL(OH3)-AL2O3-ALCL3   Составте уравнения уравнять,указать тип реакции,назвать вещества, у первого уравнения составить электронный балланс,укзать окислитель,востановитель. У указаной реакции написать ионное ур...

Химия
Al-Al2O3-Al2(SO4)3-AL(OH3)-AL2O3-ALCL3   Составте уравнения уравнять,указать тип реакции,назвать вещества, у первого уравнения составить электронный балланс,укзать окислитель,востановитель. У указаной реакции написать ионное уравнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 Al 0  - 6e   = Al2 +3 восстановитель O2 0 + 6e = O3 -2  оксилитель 2) 2Al2O3 + 3H2SO4 = AL2(SO4)3 + 6H2O 3) AL2(SO4)3 +6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 4) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3Н2O 5) Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
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