Альбом,тетрадь и блокнот стоят 100 руб.Альбом стоит 50 рублей,а тетрадь 30 рублей.Сколько стоит блокнот?Решить задачу тремя способами
Математика
Альбом,тетрадь и блокнот стоят 100 руб.Альбом стоит 50 рублей,а тетрадь 30 рублей.Сколько стоит блокнот?Решить задачу тремя способами
Ответ(ы):
Гость:
1) 100- (50+30)=20 2) 100-50-30=20 3)100-30-50=20
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