Алёша построил из кубиков со стороной 1 см башню высотой 12 см с квадратным основан??ем 4 * 4. Борис построил другую башню, высота 11 см, а в основании квадрат 6 * 6 Сколько кубиков пошло на обе башни? Кто использовал для по...

Математика

Алёша построил из кубиков со стороной 1 см башню высотой 12 см с квадратным основан??ем 4 * 4. Борис построил другую башню, высота 11 см, а в основании квадрат 6 * 6 Сколько кубиков пошло на обе башни? Кто использовал для постройки больше кубиков и на сколько?

Автор: Гость