Алёше ? на 7 лет старше. Петя ? лет. Общий возраст 29 лет.

Алёше ? на 7 лет старше. Петя ? лет. Общий возраст 29 лет.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Составим уравнение: х+х+7=29 2х=22 х=22:2 х=11. 11 лет Пете. 2) 11+7=18 лет Алеше
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