Алгебра 7 класс! Кто поможет? Дам баллы!!! №1. Найдите значение выражения -3,6∙0,5:(-0,018)-(-13,05):(-2,9)∙20,1 1 1/3-1/3∙(1 1/4-1/9∙(1 1/2)^2 ) №2. Раскройте скобки и упростите выражение 7(с – 2) - 10 -2(х – 4) + 16(у +...

Алгебра

Алгебра 7 класс! Кто поможет? Дам баллы!!! №1. Найдите значение выражения -3,6∙0,5:(-0,018)-(-13,05):(-2,9)∙20,1 1 1/3-1/3∙(1 1/4-1/9∙(1 1/2)^2 ) №2. Раскройте скобки и упростите выражение 7(с – 2) - 10 -2(х – 4) + 16(у + 2) 2а – (7 – 2а) -2а – 2(-а +7) + 14 9(2у – 1) -2(5 + 3у) – (у – 8) -2/3 x^3∙(-0,9x^2+1,5x-1/2) №3. Решите уравнение 0,4(х – 9) = 0,7 + 0,3(х + 2) - 4(х – 2) + 5(2х + 3) = -1 -3∙(1/15+x)-5∙(1/10-3x)=2x. №4. Упростите выражение x^2 (x^2-3x+1)-2x(x^3-3x^2+x)+x^4-3x^3+x^2 ) и найдите его значение при x=11/3.

Автор: Гость