Алгебра 7 класс! Кто поможет? Дам баллы!!! №1. Найдите значение выражения -3,6∙0,5:(-0,018)-(-13,05):(-2,9)∙20,1 1 1/3-1/3∙(1 1/4-1/9∙(1 1/2)^2 ) №2. Раскройте скобки и упростите выражение 7(с – 2) - 10 -2(х – 4) + 16(у +...
Алгебра
Алгебра 7 класс! Кто поможет? Дам баллы!!! №1. Найдите значение выражения -3,6∙0,5:(-0,018)-(-13,05):(-2,9)∙20,1 1 1/3-1/3∙(1 1/4-1/9∙(1 1/2)^2 ) №2. Раскройте скобки и упростите выражение 7(с – 2) - 10 -2(х – 4) + 16(у + 2) 2а – (7 – 2а) -2а – 2(-а +7) + 14 9(2у – 1) -2(5 + 3у) – (у – 8) -2/3 x^3∙(-0,9x^2+1,5x-1/2) №3. Решите уравнение 0,4(х – 9) = 0,7 + 0,3(х + 2) - 4(х – 2) + 5(2х + 3) = -1 -3∙(1/15+x)-5∙(1/10-3x)=2x. №4. Упростите выражение x^2 (x^2-3x+1)-2x(x^3-3x^2+x)+x^4-3x^3+x^2 ) и найдите его значение при x=11/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2. Раскройте скобки и упростите выражение 7(с – 2) - 10=7с-14 -2(х – 4) + 16(у + 2)=-2x+8+16y+32=-2x+40+16y 2а – (7 – 2а)=2a-7+2a=4a-7 -2а – 2(-а +7) + 14=-2a+2a-14=-14 9(2у – 1) -2(5 + 3у) – (у – 8)=18y-9-10-6y=12y-19 -2/3 x^3∙(-0,9x^2+1,5x-1/2)=-3\5x^5-x^4+1\3x^3 №3. Решите уравнение 1)0,4(х – 9) = 0,7 + 0,3(х + 2) 0.4x-3.6=0.7+0.3x+0.6 0.4x-3.6-0.7-0.3x-0.6=0 0.1x-4.9=0 0.1x=4.9 x=49 2)- 4(х – 2) + 5(2х + 3) = -1 -4x+8+10x+15=-1 6x=-1-23 6x=-24 x=4 3)-3∙(1/15+x)-5∙(1/10-3x)=2x. -1\5-3x-1\2+15x=2x 10x=0,7 x=0.07 №4. Упростите выражение x^2 (x^2-3x+1)-2x(x^3-3x^2+x)+x^4-3x^3+x^2 ) =x²(x²-3x+1)-2x²(x²-3x+1)+x²(x²-3x+1)=x²-3x+1=(11\3)²-3(11\3)+1=121\9-11+1=121-99+9\9=31\9
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