Алгебра. решение неравенств. даю 20 баллов. Решите неравенство 2х2 ≤ 3х Выберите ??дин ответ: a. (-∞; 1,5] b. (-∞; 1,5) c. [0; 1,5] d. (0; 1,5)
Алгебра
Алгебра. решение неравенств. даю 20 баллов. Решите неравенство 2х2 ≤ 3х Выберите ??дин ответ: a. (-∞; 1,5] b. (-∞; 1,5) c. [0; 1,5] d. (0; 1,5)
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