Алгебраическим способом: если каждому ученику в классе раздать по 2 тетради, то 15 тетрадей останется. если раздать по 3 тетради, то 2м ученикам не достанется тетрадей. Скольк о всего терадей и учеников?

Пусть в классе х учеников, тогда тетрадей 2 * х + 15 (если раздать каждому по две), а если раздать по три, то двум ученикам не достанется 3 * (х - 2). Уравнение: 2х + 15 = 3 * (х - 2) 2х + 15 = 3х - 6 15 + 6 = 3х - 2х 21 = х - столько учеников в классе 21 * 2 + 15 = 57 - столько тетрадей Ответ: 57 тетрадей и 21 ученик. Проверка: 2 * 21 + 15 = 3 * (21 - 2) 42 + 15 = 3 * 19 57 = 57