Алматыдан астанаа поезд 14 саат 25 минут ша1 саат 55 минут шады астанаа шапен поиза араанда анша уаыт тез?
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Алматыдан астанаа поезд 14 саат 25 минут ша1 саат 55 минут шады астанаа шапен поиза араанда анша уаыт тез?
Ответ(ы):
Гость:
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