Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут альпинистов

Математика

Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут альпинистов

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