Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут альпинистов

Математика
Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут альпинистов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:2=2 4+2=6 Ответ: 6 км
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