Алыпсатар деген андай маынаны білдіреді
Разное
Алыпсатар деген андай маынаны білдіреді
Ответ(ы):
Гость:
Алыпсатар деген жемор пайда коргиш адамды айтады
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