Аминобутановая кислота может взаимодействовать с:1)водородом 2)толуолом 3)соляной кислотой 4)гидрооксидом калия 5)сульфатом натрия 6)метанол ом (С объяснением)
Аминобутановая кислота может взаимодействовать с:1)водородом 2)толуолом 3)соляной кислотой 4)гидрооксидом калия 5)сульфатом натрия 6)метанол ом (С объяснением)
Ответ(ы):
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Аминобутановая кислота может взаимодействовать с: 1)водородом NH2-CH2-CH2-CH2-COOH+H2=NH2-CH2-CH2-CH2-CHO+H2O 3)соляной кислотой NH2-CH2-CH2-CH2-COOH+HCl=NH3Cl-(CH2)3-COOH 4)гидроксидом калия NH2-(CH2)3-COOH+KOH=NH2-(CH2)3-COOK+H2O 6)метанолом NH2-(CH2)3-COOH+CH3OH=NH2-(CH2)3-COOCH3+H2O