Аммиачный раствор оксида серебра(I) действует на 1)пропанон 1)бутин-2 3)этаналь 4)муравьиную кислоту 5)ацетилен 6)фруктозу
Химия
Аммиачный раствор оксида серебра(I) действует на 1)пропанон 1)бутин-2 3)этаналь 4)муравьиную кислоту 5)ацетилен 6)фруктозу
Ответ(ы):
Гость:
Ответ будет: 3) этаналь .
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