А.Н. Афанасьевич факты из жизни
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А.Н. Афанасьевич факты из жизни
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Обожал книги и увлекался серьезной литературой уже с детских лет. В восемь он прочел «Собор Парижской Богоматери». А первый небольшой рассказ – «Похождения Светлана» — написал годом раньше. Одна из сестер писателя вспоминает, что он зачитывался Гоголем, Чеховым, Салтыковым-Щедриным и Диккенсом. Михаил Афанасьевич участвовал в Первой мировой войне, несколько месяцев прослужил военным врачом. Затем продолжил службу в этой же роли сначала в Красной Армии, а затем в Южной. Будущий писатель пытался эмигрировать из страны, но ему это не удалось. Уже первый день работы земским врачом принес серьезное испытание. Вооруженный мужчина привез к нему беремменную жену со схватками и, размахивая пистолетом, кричал, что убьет его, если она умрет. Роды Михаил Булгаков принимал вместе с женой Татьяной, причем буквально по учебнику, из которого она зачитывала нужную главу по гинекологии. Малыш и мама остались живы-здоровы. У писателя была традиция: не выбрасывать театральные билеты после спектаклей. Их он хранил всю жизнь. К столетней годовщине со дня смерти Пушкина советские драматурги представили посвященные поэту пьесы. Сделал это и Булгаков. Но самого главного героя – собственно Пушкина – в ней не было. Михаил Афанасьевич посчитал появление поэта в пьесе на смерть поэта верхом вульгарности и безвкусицы. Жители киевского дома, описанного в «Белой гвардии», точили на писателя большой зуб. Ведь это было не вымышленное строение, а место, где когда-то проживал он сам. После выхода книги многие киевляне искренне поверили в то, что в стене здания действительно спрятан клад, и отправились на поиски. Испортили все стены, но безрезультатно. Первоначально булгаковского Воланда звали Астаротом, по имени одного из самых влиятельных демонов преисподней. Но позже писатель отказался от этого имени в пользу Воланда, так как демон – все-таки не сам покровитель тьмы, и нужно было более созвучное сатане имя. Образ Воланда Булгаков разрабатывал особенно дотошно: одно описание этого персонажа заняло 15 написанных от руки страниц. Увы, они не сохранились. Литературные критики до сих пор спорят по поводу образа Шарикова из «Собачьего сердца». Кто-то считает его собирательным, объединяющим в себе черты всех маргиналов, дорвавшихся до власти в советские годы. Другие считают, что Михаил Афанасьевич поступил еще смелее: спародировал в образе Шарикова самого Сталина. Догадка основана на том, что «материалом» для Полиграфа Полиграфовича стал люмпен-пролетарий Клим Чугункин. Точно так же в образе Борменталя угадывается Троцкий (настоящая фамилия — Бронштейн) и Ленин (интеллигент, склонный к рискованным экспериментам: профессор Преображенский). У Булгакова действительно жил Бегемот, но это был не кот, а пес: черный и обладающий недюжинным для животного умом. По воспоминаниям современников писателя, однажды во время празднования Нового года собака прослушала бой курантов, а затем торжественно пролаяла ровно 12 раз. Одним из источников вдохновения была старая гравюра, висевшая над его рабочим столом. На ней в простой и очень наивной форме изображалась лестница, по которой человек проходит от рождения до смерти. Писатель очень ценил эту картину, считая, что в каждом возрасте человек может получить свой «приз». Сначала эти призы растут, затем наступает время апогея, когда мы можем получить от жизни всё, а потом неминуемо наступает спад. «Мастера и Маргариту» писатель закончил за месяц до смерти. Уже тяжело больной и не способный писать, он диктовал последние главы третьей жене, Елене Сергеевне. Книга посвящена ей.
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