(An)-геометрическая прогрессия,знаменатель прогрессии равен -2 , a2=1/2.Найдите сумму первых четырех ее членов

Алгебра
(An)-геометрическая прогрессия,знаменатель прогрессии равен -2 , a2=1/2.Найдите сумму первых четырех ее членов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1=-1/4 а2=1/2 a3=-1 a4=2 а1+а2+a3+a4=-1/4+1/2-1+2=5/4=1,25
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