Ана тилинин кызмети шыгарма или матин напишите:-)пожалуйста зделайте срочно

Ана тилинин кызмети шыгарма или матин напишите:-)пожалуйста зделайте срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ана ета обначается мама понил и все ета не узнаешь лох
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