Аналитика церковной реформы никона : 1) цели реформы 2) методы реализации 3) последствия 4) значение (исторический портрет , исторический стереотип отношения) 5) какие цели выполнены , какой ценой

Гость: Гость:

Цели реформы: 1. Исправить богослужебные книги. 2. Исправить обряды, иконы и архитектуру. Методы: 1. Введение троеперстия. 2. Уничтожение старых икон. 3. Запрет шатровых крестов. 4. Исправление книг по греческому образцу. Последствия: 1. Соловецкое восстание 1668-1676 года. 2. Централизация власти. 3. Контроль над верующими. 4. Развитие церковного образования. 5. Усиление власти Никона. 6. Установление единства Русской Православной церкви. Значение: 1. Изменение церковных обрядов и книг. 2. Преследовались теперь (до Петра Третьего) старообрядцы. 3. Гонения старообрядцев в Сибирь. 4. Увеличение для старообрядцев налоги. Цели выполнены: 1. Изменили обряды и книги. 2. Рисовались по новому образцу иконы. 3. Теория "Москва - третий Рим". 4. Усиления роли церкви. 5. Укрепление новой династии Романовых и их власти.