Анализ эпизода "падение Молчалина с лошади" ("Горе от ума"). 1) Как реагирует Софья на падение Молчалина? 2) О чем это говорит? 3) Как понимает Чацкий поведение Софьи?

Литература
Анализ эпизода "падение Молчалина с лошади" ("Горе от ума"). 1) Как реагирует Софья на падение Молчалина? 2) О чем это говорит? 3) Как понимает Чацкий поведение Софьи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Софья падает в обморок. Ей представляется Молчалин героем ее романа ( он бедный, несчастный, нуждается в покровительстве), этим и вызвано ее поведение. Чацкий думает, что его любимая девушка интересуется секретарем отца, что он ей люб.
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