Анализ эпизода "падение Молчалина с лошади" ("Горе от ума"). 1) Как реагирует Софья на падение Молчалина? 2) О чем это говорит? 3) Как понимает Чацкий поведение Софьи?

Гость: Гость:

Софья падает в обморок. Ей представляется Молчалин героем ее романа ( он бедный, несчастный, нуждается в покровительстве), этим и вызвано ее поведение. Чацкий думает, что его любимая девушка интересуется секретарем отца, что он ей люб.