Анализ предложений.Иду я по лесу.Столько в лесу интересного! Вот жук в старый гриб врезается.

Иду я по лесу. 1. Повествовательное, невосклицательное 2. Грамматическая основа: я иду 3. Двусоставное ( есть и подлежащее - я, и сказуемое - идет) 4. Распространённое,полное, неосложненное 7. Определенно-личное. Я - подлежащее, выраженное личным местоимением в именит.падеже, иду - сказуемое, выраженное глаголом наст.времени в ед.числе, по - предлог, лесу - обстоятельство, выраженное существительным муж.рода в ед.числе, дат. падеже Столько в лесу интересного! Повествовательное, распространенное, восклицательное, неопределенное, простое, односоставное. Вот жук в старый гриб врезается. Предложение распространенное, повествовательное, не восклицательное, простое, неопределенно-личное, двусоставное.