Анализ произведения короленко слепой музыкант

Слепой музыкант» анализ произведения В. Короленко приведен в этой статье. Тема, идея, жанр, проблематика, главные герои, сюжет и композиция произведения «Слепой музыкант» раскрыты в этой статье. «Слепой музыкант» Короленко анализ Автор — Владимир Короленко Год написания — 1886 Толкование названия: «Слепой» (калека, неполноценный человек, что требует ухода) «Музыкант» (творческий, талантливый человек, что нашел свое призвание) Тема: Духовное испытание личности, которая должна найти саму себя, смысл своего существования среди людей. Роль искусства в формировании личности Идея: Упорным трудом, при поддержке родных и друзей человек может преодолеть любые препятствия, преодолеть даже такой ужасный недостаток, как слепота. Жанр: Повесть Главные герои «Слепой музыкант» Петр Попельский — слепой музыкант; мать Анна Михайловна (урожденная Яценко); дядя Максим (брат матери); конюх Иохим; Эвелина — любимая Петра; братья Ставрученко; Егорий, Роман -звонари; слепые Проблематика «Слепой музыкант» воспитание; формирования позитивной жизненной позиции; поиска смысла жизни; сочувствие человеческому горю; отношение к людям с ограниченными возможностями; смириться или бросить вызов судьбе Композиция — 7 разделов и эпилог Сюжет «Слепой музыкант» два рассказа о том, как елипородженный мальчик тянулся к свету, к жизни; о том, как подавленный личным несчастьем человек поборол в себе пассивное страдание, нашел место в жизни и сумел воспитать в себе понимание и сострадание ко всем обездоленным. Элементы сюжета «Слепой музыкант» Экспозиция: предчувствие беды — и приговор: «Ребенок родился слепой». Это трагедия. Как сложится его жизнь? Развитие действия: влияние окружающих на судьбу мальчика: (мама, дядя Максим, Иохим, Эвелина, слепые певцы). Кульминация: Смириться и страдать или бросить вызов судьбе? (Встреча с звонарем, паломничество со слепцами). Развязка: путь поисков, долгожданное счастье: жена, сын, талант, признание. Эпилог: вместо слепого, эгоистического страдания он нашел в душе ощущение жизни. «… Он стал чувствовать и человеческое горе и человеческую радость». Символы в произведении «Слепой музыкант» Свет — это не только свет солнца, недоступное слепому, но и реальный мир, с его жизнью и болью, радостью и страданием. Темнота — это не только вечная ночь в глазах главного героя, но и тихий, отгороженный от мира уголок усадьбы, это и душа Петруся, замкнутая в своем страдании. Путь слепого музыканта — это преодоление темноты в себе, что является важным для человека. Чему учит произведение «Слепой музыкант»? Быть милосердными к окружающим, человечными, терпимыми к человеческому страданию и как прожить достойную и полноценную жизнь.Источник: http://ktoikak.com/slepoy-muzyikant-analiz/ Энциклопедия полезных знаний © ktoikak.com