Анализ стихотворения "пушкина к морю" со всеми средствами изобразительной речи(сравнение,метафоры и т.д.) пожалуйста,заранее спасибо

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Идея создания обращения к морю возникает у Пушкина в момент отъезда из Одессы в Михайловское. В стихотворении «К морю» можно проследить обращение к образам поэмы английского поэта Дж.Н.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Его творчество было весьма значимо для Пушкина, особенно в романтический период. Есть еще один источник – элегия «Море» В.А.Жуковского. У Пушкина море также представляет собой живой организм.Стихотворение «К морю» написано в 1824 г. Это был переломный период для Пушкина – период перехода от романтизма к реализму. Оно завершает романтический период пушкинского творчества. Главная тема стихотворенияОсновная тема – идея свободы. Поэт развивает тему свободолюбивой личности, которая подобна морской стихии.Лирический герой, отправляясь в очередной раз в путь, прощается со своим временным приютом на берегу моря. Шум волн, воспоминанья наталкивают его на философские раздумья. Проблема стихотворенияПроблема кроется в неспособности человека поступать согласно порывам своей души, повелеваться этой «стихии». Многие стремления лирического героя разбиваются как волны о берег.Первая часть — это описание моря. Вторая – размышления лирического героя, в конце – последние слова прощания. Лирический геройЛирический герой Пушкина одинок, он ищет утешения в звуках океана. Он доверял все это время свои мысли морю. Теперь они в последний раз общаются, и море отвечает ему своими «глухими звуками». Самого героя гнетет его земное существование. Но, вспоминая о прошедшем, он все-таки обращается к будущему.Настроение печальное, но без апатии. Можно его назвать возвышенной грустью. В начале можно заметить некие нотки отчаяния, но в конце герой спокоен. Жанр – элегия. Грустное раздумье, размышление о жизни, ее потерях, расставании и т.д. 15 строф. Четверостишия и пятистишия. Противопоставлены два образа – море и берег. Море всегда находится в движении, берег же неподвижен и скучен для автора. Также берег для поэта символ неволи, а море – свобода. Лексика стихотворенияИспользованы высокая лексика («благо», «тиран», «почил», «властитель наших дум», «венец»), славянизмы («глас», «рыбарей», «брег», «вотще», «хладный»), а также общеупотребительная лексика.Поэтический синтаксис.В стихотворении использованы эпитеты («волны голубые», «гордою красой», «путь беспечный»), сравнения («как друга ропот заунывный», «как бури шум»), перифразы («свободная стихия», «души предел желанный»), инверсия («у берегов остался я», «он духом создан был твоим»), бессоюзие («твои отзывы, глухие звуки, бездны глас»), риторические вопросы («о чем жалеть?», «Куда бы ныне я путь беспечный устремил?»).Изобразительные средства иносказания.В первой части синтаксис несложен — простые предложения, в составе которых есть сравнения, однородные члены, причастные обороты. В конце первой части уже есть сложные предложения, союзные сложносочиненные и бессоюзные.В первой части присутствуют аллитерации и ассонансы. Во второй повторение шипящих звуков «ч», «ш», «щ», звонкого «р», протяжных гласных «о», «у». Это попытка воспроизвести звуки шума моря. Размер.Четырехстопный ямб. Ударения на четных слогах.Ритм и рифма. Способы рифмовкиРифмовка перекрестная