Анализ стихотворения, срочно! Молчат гробницы, мумии и кости,- Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь Хоть в меру сил, в дни злобы ...
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Анализ стихотворения, срочно! Молчат гробницы, мумии и кости,- Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, Наш дар бессмертный - речь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном произведении идет речь о самом великом даре человечества. О даре слова. Все в этом мире течет и изменяется, лишь слова и буквы остаются навечно. Умирают люди и рождаются новые, вместе с ними рождаются новые слова и мысли. Они самое ценное что у нас есть. Берегите этот дар! Что бы не произошло - война, голод, разруха, эти слова и мысли всегда смогут придти на помощь.
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