Андрей и Юра идут в лес.Рядом бежит пес Тузик.Весело поют птицы.Скачут по веткам рыжие белки.-выписать слова в которых звуков звуков больше чем букв.
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Андрей и Юра идут в лес.Рядом бежит пес Тузик.Весело поют птицы.Скачут по веткам рыжие белки.-выписать слова в которых звуков звуков больше чем букв.
Ответ(ы):
Гость:
Юра--3 буквы,4 звука.поют -4 буквы,5 звуков.рыжие-5 букв,6 звуков.
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