Андрей и Юра идут в лес.Рядом бежит пес Тузик.Весело поют птицы.Скачут по веткам рыжие белки.-выписать слова в которых звуков звуков больше чем букв.

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Андрей и Юра идут в лес.Рядом бежит пес Тузик.Весело поют птицы.Скачут по веткам рыжие белки.-выписать слова в которых звуков звуков больше чем букв.

Автор: Гость