Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?
Математика
Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 + 25 =55 % за два дня 2) 100 - 55 =45 % = 180 страниц в 3 день 3) 180 х100 : 45= 400 страниц всего в книге 4) 400 х3 0 : 100 = 120 страниц прочитал в 1 день
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