Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?

Математика

Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?

Автор: Гость