Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?

Математика
Андрей в первый день прочитал 30% всей книги, во второй день-25%, в третий день-остальные 180страниц.Сколько страниц прочитал Андрей в первый день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 + 25 =55 % за два дня 2) 100 - 55 =45 % = 180 страниц в 3 день 3) 180 х100 : 45= 400 страниц всего в книге 4) 400 х3 0 : 100 = 120 страниц прочитал в 1 день 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
название реки до которой дошли на севере восставшие спартака
Ответить
География
в чем состоят преимущества нормативного акта?
Ответить
Литература
Гоголь Мёртвые души, образ Манилова
Ответить
Алгебра
Найти производную y=(x-3)/(x+2)
Ответить
Қазақ тiлi
чи подобаеться тобі конвалія
Ответить