анекдот,книга ,сказка,прошлое(7семь букв) как вы думаете что это?

анекдот,книга ,сказка,прошлое(7семь букв) как вы думаете что это?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Анекдот, книга, сказка, прошлое - история
Похожие вопросы