Англ. язык 5 класс, 6 страница, 9 упражнение и страница 7, упражнение 10.

Англ. язык 5 класс, 6 страница, 9 упражнение и страница 7, упражнение 10.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А фотка где ? сначало фотку пришли а потом задавай вопрос
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