Английский 3класс написать письмо своему зарубежному другу.написать какое время ??ода мне нравится .и что я люблю делать в это время года
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Английский 3класс написать письмо своему зарубежному другу.написать какое время ??ода мне нравится .и что я люблю делать в это время года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello, (имя друга)! How are you?What are you doing? We are fine! What is favourite seasons of year? My-summer! I love to swim in tha lake! Good luck! Goodbue! Перевод: Привет, ...! Как дела? Что делаешь? У нас всё хорошо! Какое твоё любимое время года? Моё-лето! Я люблю купаться в озере! Удачи!Пока!
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