Английский 7 класс.Помогите составить несколько маленьких диалогов( хотяб чуть-чуть) на темы : 1) Погода 2) Одежда 3) Еда 4) Спорт 5) Фильмы 6) Телевизионные программы 7) Книги

Английский язык
Английский 7 класс.Помогите составить несколько маленьких диалогов( хотяб чуть-чуть) на темы : 1) Погода 2) Одежда 3) Еда 4) Спорт 5) Фильмы 6) Телевизионные программы 7) Книги
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