Английский 7 класс.Помогите составить несколько маленьких диалогов( хотяб чуть-чуть) на темы : 1) Погода 2) Одежда 3) Еда 4) Спорт 5) Фильмы 6) Телевизионные программы 7) Книги
Английский язык
Английский 7 класс.Помогите составить несколько маленьких диалогов( хотяб чуть-чуть) на темы : 1) Погода 2) Одежда 3) Еда 4) Спорт 5) Фильмы 6) Телевизионные программы 7) Книги
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
З одним головним членом є речення:a)на незабудці бринів рудий джмелик б)в'їжджає в ??теп червоне літо на незагнузданім коні в)з-поміж хмар переблис...
Информатика