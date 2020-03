Английский язык 4 класс стр.52 письмо как его записать задание:Как долог день в вашей школе? Написать свою собственную историю(использовать экс.1 (слушать)

Гость: Гость:

My day in school. I get up at 7 o'clock. Then I go to brush my teeth. We with mum going to school. I am going to my class. Is have a lot of children's. I have one best friend her/his name is (имя друга). After my class I run to my mum and kiss her. We are going to home. Then I make my homework! THE END! Я думаю что это так я думаю что ты сможешь перевести ну и может 5 получишь))