Английский язык 4 класс стр.52 письмо как его записать задание:Как долог день в вашей школе? Написать свою собственную историю(использовать экс.1 (слушать)

Английский язык
Английский язык 4 класс стр.52 письмо как его записать задание:Как долог день в вашей школе? Написать свою собственную историю(использовать экс.1 (слушать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My day in school. I get up at 7 o'clock. Then I go to brush my teeth. We with mum going to school. I am going to my class. Is have a lot of children's. I have one best friend her/his name is (имя друга). After my class I run to my mum and kiss her. We are going to home. Then I make my homework! THE END! Я думаю что это так я думаю что ты сможешь перевести ну и может 5 получишь))
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