Английский язык Составьте поговорку и переведите её. Вспомните и запишите анало??ичную поговорку в русском языке. 1. Предлог означающий направление или частица. 2. Глагол-антоним (to buy) 3. Определённый артикль 4. Большое...

Английский язык

Английский язык Составьте поговорку и переведите её. Вспомните и запишите анало??ичную поговорку в русском языке. 1. Предлог означающий направление или частица. 2. Глагол-антоним (to buy) 3. Определённый артикль 4. Большое животное бывает бурым и белым (в притяжательном падеже) 5. Самый большой орган человека, площадью примерно 2 кв. 6. Предлог-антоним ( after) 7.Меньше two 8. ( Ловить) в present Perfect (3 л. ед.ч.) 9. Определённый артикль 10. Большое животное ;омоним глагола терпеть

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