Аня Таня Лиза Катя и света выстроились в шеренгу по росту начиная с самой высокой ??ни не жили, выше Аники стоит сразу закате Катя выше Лиза ну не самая высокая кто из девочек самый высокий
Математика
Аня Таня Лиза Катя и света выстроились в шеренгу по росту начиная с самой высокой ??ни не жили, выше Аники стоит сразу закате Катя выше Лиза ну не самая высокая кто из девочек самый высокий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таня.Вить про Таню ничего несказано.
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