Аня Таня Лиза Катя и света выстроились в шеренгу по росту начиная с самой высокой ??ни не жили, выше Аники стоит сразу закате Катя выше Лиза ну не самая высокая кто из девочек самый высокий

Математика

Аня Таня Лиза Катя и света выстроились в шеренгу по росту начиная с самой высокой ??ни не жили, выше Аники стоит сразу закате Катя выше Лиза ну не самая высокая кто из девочек самый высокий

Автор: Гость