Аня, Таня, Витя, и Митя прошли тестирование.Аня набрала больше всех баллов, а Таня меньше всех.Кто набрал больше баллов: мальчики или девочки? а)Мальчики. б)Девочки. в)Одинаково. г)Данных недостаточно для сравнения.

Математика
Аня, Таня, Витя, и Митя прошли тестирование.Аня набрала больше всех баллов, а Таня меньше всех.Кто набрал больше баллов: мальчики или девочки? а)Мальчики. б)Девочки. в)Одинаково. г)Данных недостаточно для сравнения.
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Гость:
Данных недостаточно для сравнения, буква г
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