Аня, Таня, Витя, и Митя прошли тестирование.Аня набрала больше всех баллов, а Таня меньше всех.Кто набрал больше баллов: мальчики или девочки? а)Мальчики. б)Девочки. в)Одинаково. г)Данных недостаточно для сравнения.

Математика

Аня, Таня, Витя, и Митя прошли тестирование.Аня набрала больше всех баллов, а Таня меньше всех.Кто набрал больше баллов: мальчики или девочки? а)Мальчики. б)Девочки. в)Одинаково. г)Данных недостаточно для сравнения.

Автор: Гость