Антилопа сначала бежала 3 часа со скоростью 85 км/ч , а потом ещё 2 часа бежала со ско??остью 75 км/ч . Какое расстояние пробежала антилопа ?

Математика

Антилопа сначала бежала 3 часа со скоростью 85 км/ч , а потом ещё 2 часа бежала со ско??остью 75 км/ч . Какое расстояние пробежала антилопа ?

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