Антиподобом сірки виразником ідеї "Моя хата скраю краю " в романі " хіба ревуть вол?? як ясла повні " Панаса мирного виступає виразником: а) матня. б) Лушня в) Максим гудзь г) Грицько
Литература
Антиподобом сірки виразником ідеї "Моя хата скраю краю " в романі " хіба ревуть вол?? як ясла повні " Панаса мирного виступає виразником: а) матня. б) Лушня в) Максим гудзь г) Грицько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, що Грицько Чупруненко виразник ідеї "моя хата скраю" - він боягуз і пристосуванець
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