Антиподобом сірки виразником ідеї "Моя хата скраю краю " в романі " хіба ревуть вол?? як ясла повні " Панаса мирного виступає виразником: а) матня. б) Лушня в) Максим гудзь г) Грицько

Литература

Антиподобом сірки виразником ідеї "Моя хата скраю краю " в романі " хіба ревуть вол?? як ясла повні " Панаса мирного виступає виразником: а) матня. б) Лушня в) Максим гудзь г) Грицько

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