Антоніми до фразеологізмів:1 - Горішок не по зубах 2 - Ні за плечима ні перед очима

Антоніми до фразеологізмів:1 - Горішок не по зубах 2 - Ні за плечима ні перед очима

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.Дуже складна справа, 
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