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Антоніми до фразеологізмів:1 - Горішок не по зубах 2 - Ні за плечима ні перед очима
Антоніми до фразеологізмів:1 - Горішок не по зубах 2 - Ні за плечима ні перед очима
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Дуже складна справа,
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