Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький Принц" Назовите и сравните жизненные ценности Маленького Принца и взрослых

Гость: Гость:

Маленький принц, в отлтчии от взрослых, не гнался за богатсвом, за роскашью, за авторитетом. Он жил и был счастлив, что живет вместе с цветком, с розой. Которую ретиво оберегал от невзгод. Вспомним историю с Лисом и цитату на все времена "Мы в ответе за тех, кого приручили". Разве взрослые в ответе?