Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький Принц" Назовите и сравните жизненные ценности Маленького Принца и взрослых
Литература
Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький Принц" Назовите и сравните жизненные ценности Маленького Принца и взрослых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький принц, в отлтчии от взрослых, не гнался за богатсвом, за роскашью, за авторитетом. Он жил и был счастлив, что живет вместе с цветком, с розой. Которую ретиво оберегал от невзгод. Вспомним историю с Лисом и цитату на все времена "Мы в ответе за тех, кого приручили". Разве взрослые в ответе?
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