Аня сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, больше 50, но меньше 100. Каково наименьшее количес тво баллов, набранных Аней по одному пред...

Разное

Аня сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, больше 50, но меньше 100. Каково наименьшее количес тво баллов, набранных Аней по одному предмету?

Автор: Гость