arccos(-√3/2)+arcsin(-√3/2)
Алгебра
arccos(-√3/2)+arcsin(-√3/2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]arccos(-\frac{\sqrt3}{2})+arcsin(-\frac{\sqrt3}{2})=\pi -arccos\frac{\sqrt3}{2}-arcsin\frac{\sqrt3}{2}=\\\\=\pi -\frac{\pi }{6}-\frac{\pi}{3}=\frac{6\pi -\pi -2\pi }{6}=\frac{3\pi }{6}=\frac{\pi }{2}[/latex] Вообще есть формула [latex]arcsin \alpha +arccos \alpha =\frac{\pi}{2}[/latex] , [latex] \alpha [/latex] Є [-1,1].
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