Аргументируйте значение подземных вод и ледников для природы и жизнедеятельност?? человека если ответите сегодня или завтра дам 99 баллов
География
Аргументируйте значение подземных вод и ледников для природы и жизнедеятельност?? человека если ответите сегодня или завтра дам 99 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подземные воды имеют большую роль как в жизни человека так и для природы.Подземные воды пробиваются на дне рек холодными ключами,выходят на поверхность родниками.Добывая эти воды из скважин и колодцев эту воду используют для бытовых нужд,полива полей,обводнения пастбищ.Подземные воды бывают пресными и минеральными.Минеральные воды используют в медецине. Ледники питают многие реки,изменяют рельеф.Если ледников в каком-то регионе мало то это плохо сказывается для почвенной влаги,снижается урожайность сельскохозяйственных культур,тогда требуются дополнительные затраты на орошение.
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