Арифметическая прогрессия задана условием a^n=-12,6 + 7,9^n Найдите сумму первых 14 её ч??енов. P.S - ^n это не степень, это буковка снизу (порядковый номер)
Алгебра
Арифметическая прогрессия задана условием a^n=-12,6 + 7,9^n Найдите сумму первых 14 её ч??енов. P.S - ^n это не степень, это буковка снизу (порядковый номер)
Ответ(ы):
Гость:
Тебе просто надо под n-порядковый номер поставить сначала 1 и решить,потом 14 и решить потом записать формулу суммы первых 14 членов.
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