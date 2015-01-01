арифметическая прогрессия (аn) задана условиями : а1=3 , а n+1=аn +4.найдите а10

арифметическая прогрессия (аn) задана условиями : а1=3 , а n+1=аn +4.найдите а10

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