Арсений купил в парке развлечений сладкую вту, мороженое, воздушный шарик и билет на аттракцион, потратив при этом 4870 рублей. При этом стоимость мороженого составляет 30%, стоимость воздушного шарика-25% от всей суммы потраче...

Математика
Арсений купил в парке развлечений сладкую вту, мороженое, воздушный шарик и билет на аттракцион, потратив при этом 4870 рублей. При этом стоимость мороженого составляет 30%, стоимость воздушного шарика-25% от всей суммы потраченных денег, а стоимость сладкой ваты составляет 80 % от стоимости билета. На сколько рублей сладкая вата дешевле мороженого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4870 • 0,3 = 1461 рублей - стоимость мороженого. 2) 4870 • 0,25 = 1217,5 рублей - стоимость воздушного шарика. 3) 1461 + 1217,5 = 2678,5 рублей - сумма потраченных денег. 4) 4870 - 2678,5 = 2191,5 рублей - сумма, уплаченная за сладкую вату и билет. 5) Пусть х - стоимость билета. Тогда 0,8х - стоимость ваты. Уравнение: х + 0,8х = 2191,5 1,8х = 2191,5 х = 2191,5 : 1,8 х = 1217,5 рублей - стоимость билета. 0,8 • 1217,5 = 974 рублей - стоимость ваты. 6) 1461 - 974 = 487 рублей - на столько вата дешевле мороженого. Ответ: на 487 рублей дешевле.
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