Арсений купил в парке развлечений сладкую вту, мороженое, воздушный шарик и билет на аттракцион, потратив при этом 4870 рублей. При этом стоимость мороженого составляет 30%, стоимость воздушного шарика-25% от всей суммы потраче...

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Арсений купил в парке развлечений сладкую вту, мороженое, воздушный шарик и билет на аттракцион, потратив при этом 4870 рублей. При этом стоимость мороженого составляет 30%, стоимость воздушного шарика-25% от всей суммы потраченных денег, а стоимость сладкой ваты составляет 80 % от стоимости билета. На сколько рублей сладкая вата дешевле мороженого?

Автор: Гость