А)С помощью какого из записанных ниже правил можно найти каждое число этой последовательности?5 7 11 19. 1)К предыдущему числу прибавить 2,а затем у множить на 1. 2) Предыдущему число умножить на 3,а затем вычест...

А)С помощью какого из записанных ниже правил можно найти каждое число этой последовательности?5 7 11 19. 1)К предыдущему числу прибавить 2,а затем у множить на 1. 2) Предыдущему число умножить на 3,а затем вычесть 8. 3)Предыдущему число умножить на 2,а затем вычесть 3. 4) К предыдущему числу прибавить 9,а затем разделить на 2. Б) Какими будет следующее число этой последовательности? 1) 21. 2) 49. 3) 35. 4) 14.