Ас приглашают на работу финансовым аналитиком в Газпром. Обещают начальную зарпл??ту $100 000 в год и два варианта ее повышения: 1. Раз в год вам увеличивают зарплату на $15 000 2. Раз в полгода — на $5 000 Какой вариант ...

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Зависит прежде всего от того, какое время ты планируешь провести на этой должности и, собственно, состояние твоих финансов. Если рассматривать долгосрочный период, то конечно выгоднее первый вариант, а если ты на полгода каких устраиваешься, то иди по второму. Опять же, если есть нехватка средств, что лучше меньше, но чаще, а если с деньгами всё хорошо, то почему бы не подожать дольше, но получить прибавку? Хотя вообще говоря, оба варината довольно радужные