АС=4см 5мм ,ДВ=2см .чему равна длинна отрезка СД

АС=4см 5мм ,ДВ=2см .чему равна длинна отрезка СД

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4.5-2=2.5-это ВС 2.5-2=0.5 СД получается
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