А.С.Пушкина "барышня крестьянка"

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А.С.Пушкина "барышня крестьянка"
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Автор: Гость
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Гость:
Что надо делать то? Ну барышня крестьянка, а делать что?
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