Astana has_______into a political and cultural centre. a)become b)alternated c)evolved
Английский язык
Astana has_______into a political and cultural centre. a)become b)alternated c)evolved
Ответ(ы):
Гость:
B) alternated, правильный ответ
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