Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы такими же темпами добраться от Земли до Луны? А до Солнца? Диаметр Земли равен 1...

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Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы такими же темпами добраться от Земли до Луны? А до Солнца? Диаметр Земли равен 12 800 км, расстояние от Земли до Луны – 384 000 км, до Солнца - 150 000 000 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 лет; 14928 лет. Решение: а) по экватору Земли: s  = 2 πR  =  πD  = 3,14∙12800 (км). υ  =  s / t  = 3,14∙12800/4 (км/год). б) от Земли до Луны: t  Л  =  s Л  / υ  = 384000∙4/3,14∙12800 ≈ 38 лет в) от Земли до Солнца: t  С  =  s С  / υ  = 150000000∙4/3,14∙12800 ≈ 14928 лет

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