Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы такими же темпами добраться от Земли до Луны? А до Солнца? Диаметр Земли равен 1...
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Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы такими же темпами добраться от Земли до Луны? А до Солнца? Диаметр Земли равен 12 800 км, расстояние от Земли до Луны – 384 000 км, до Солнца - 150 000 000 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 лет; 14928 лет. Решение: а) по экватору Земли: s = 2 πR = πD = 3,14∙12800 (км). υ = s / t = 3,14∙12800/4 (км/год). б) от Земли до Луны: t Л = s Л / υ = 384000∙4/3,14∙12800 ≈ 38 лет в) от Земли до Солнца: t С = s С / υ = 150000000∙4/3,14∙12800 ≈ 14928 лет
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